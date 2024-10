Anteprima24.it - Quando il calcio unisce: il Como regala birre ai tifosi del Napoli

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn un mondo spesso caratterizzato da rivalità e tensioni, ilpuò anchere momenti di pura sportività e fratellanza. È esattamente questo il messaggio che il1907 ha voluto trasmettere dopo la partita contro il, giocata venerdì sera allo stadio Diego Armando Maradona. Attraverso un comunicato ufficiale, il club lombardo ha espresso la propria gratitudine ai partenopei per la straordinaria dimostrazione di sportività e sostegno reciproco durante e dopo la gara. L’atmosfera al Maradona è stata descritta come magica, con entrambe le tifoserie che hanno contribuito a creare un clima di festa e rispetto. In segno di riconoscenza, ilha annunciato un gesto simbolico. Per il ritorno al Stadio Giuseppe Sinigaglia, in programma nel febbraio 2025, ogni tifoso delin trasferta avrà diritto a una birra offerta dal club.