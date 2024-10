Premio Nobel di Medicina 2024 ai padri del microRNA (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Premio Nobel di Medicina 2024 è stato assegnato ai biologi statunitensi Victor Ambros e Gary Ruvkun. La motivazione è la loro scoperta rivoluzionaria del microRNA, piccole molecole di RNA che svolgono un ruolo cruciale nella regolazione dei geni. Il Comitato Nobel dell’Istituto Karolinska ha premiato i due scienziati per aver svelato un nuovo principio di regolazione genetica post-trascrizionale, aprendo una nuova frontiera nella comprensione del funzionamento delle cellule. Il ruolo del microRNA Il microRNA, identificato per la prima volta negli Anni Novanta, rappresenta una delle scoperte più significative nella biologia molecolare moderna. Ambros e Ruvkun, attraverso ricerche indipendenti ma complementari, hanno dimostrato che queste piccole molecole di RNA regolano l’espressione dei geni bloccando la traduzione di specifici RNA messaggeri (mRNA). Velvetmag.it - Premio Nobel di Medicina 2024 ai padri del microRNA Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ildiè stato assegnato ai biologi statunitensi Victor Ambros e Gary Ruvkun. La motivazione è la loro scoperta rivoluzionaria del, piccole molecole di RNA che svolgono un ruolo cruciale nella regolazione dei geni. Il Comitatodell’Istituto Karolinska ha premiato i due scienziati per aver svelato un nuovo principio di regolazione genetica post-trascrizionale, aprendo una nuova frontiera nella comprensione del funzionamento delle cellule. Il ruolo delIl, identificato per la prima volta negli Anni Novanta, rappresenta una delle scoperte più significative nella biologia molecolare moderna. Ambros e Ruvkun, attraverso ricerche indipendenti ma complementari, hanno dimostrato che queste piccole molecole di RNA regolano l’espressione dei geni bloccando la traduzione di specifici RNA messaggeri (mRNA).

