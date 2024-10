Parma, Pecchia: “Siamo una squadra con tanti giovani pieni di potenziale” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il tecnico del Parma, Fabio Pecchia, ha parlato a margine della cerimonia del Premio Manlio Scopigno, in cui è stato nominato come miglior allenatore di Serie B della stagione 2023/24: “Bernabé e Man? Riduttivo parlare dei singoli, tutto il Parma ha un grande potenziale e si affaccia a questa Serie A con tantissimi giovani. Con i giovani serve molta attenzione, va rispettato il percorso di crescita, ma qui c’è un’ottima base su cui lavorare. Noi abbiamo creato un ambiente di competitività, ma l’importante è anche far sentire i giovani al sicuro. Non giudicarli ma accompagnarli. L’errore fa parte della loro crescita“. Infine un passaggio sul dato che il Parma è la squadra con più cartellini rossi nei primi cinque campionato in Europa: “È un dato che va in controtendenza con il nostro modo di giocare, perché Siamo tra quelli che fanno meno falli. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il tecnico del, Fabio, ha parlato a margine della cerimonia del Premio Manlio Scopigno, in cui è stato nominato come miglior allenatore di Serie B della stagione 2023/24: “Bernabé e Man? Riduttivo parlare dei singoli, tutto ilha un grandee si affaccia a questa Serie A conssimi. Con iserve molta attenzione, va rispettato il percorso di crescita, ma qui c’è un’ottima base su cui lavorare. Noi abbiamo creato un ambiente di competitività, ma l’importante è anche far sentire ial sicuro. Non giudicarli ma accompagnarli. L’errore fa parte della loro crescita“. Infine un passaggio sul dato che ilè lacon più cartellini rossi nei primi cinque campionato in Europa: “È un dato che va in controtendenza con il nostro modo di giocare, perchétra quelli che fanno meno falli.

