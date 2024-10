Orrore in Puglia, l'auto in fiamme poi il soffocamento: il femminicidio choc (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'ennesimo femminicidio, con dettagli che rendono ancora più agghiacciante la tragedia. I fatti nella notte, Gravina in Puglia, in provincia di Bari. Prima di esalare l'ultimo respiro, la donna di 60 anni uccisa, ha confidato al personale della Polizia di Stato, intervenuto sul posto, e a sua figlia, che l'ha raggiunta in ospedale, che il marito aveva intenzionalmente dato fuoco all'auto, nel tentativo di ucciderla e poi aveva proseguito il proposito omicida, schiacciandola con il proprio corpo e ponendole le mani intorno al collo, per soffocarla. Iltempo.it - Orrore in Puglia, l'auto in fiamme poi il soffocamento: il femminicidio choc Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'ennesimo, con dettagli che rendono ancora più agghiacciante la tragedia. I fatti nella notte, Gravina in, in provincia di Bari. Prima di esalare l'ultimo respiro, la donna di 60 anni uccisa, ha confidato al personale della Polizia di Stato, intervenuto sul posto, e a sua figlia, che l'ha raggiunta in ospedale, che il marito aveva intenzionalmente dato fuoco all', nel tentativo di ucciderla e poi aveva proseguito il proposito omicida, schiacciandola con il proprio corpo e ponendole le mani intorno al collo, per soffocarla.

