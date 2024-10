Musetti-Goffin oggi, ATP Shanghai 2024: orario, programma, tv, streaming (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sarà la volta buona? Lo si spera. Domani, lunedì 7 ottobre, Lorenzo Musetti affronterà il belga David Goffin, nel secondo turno del Masters1000 di Shanghai. Il toscano, n.15 del seeding, ha goduto di un bye per il primo round e quindi era in attesa di capire quale sarebbe stato il suo prossimo avversario. Una vecchia conoscenza che Lorenzo avrebbe dovuto affrontare ieri, ma la pioggia ha scombinato i piani. LA DIRETTA LIVE DI Musetti-Goffin (2° MATCH DALLE 7.00) La perturbazione che si è abbattuta nella sede asiatica ha costretto gli organizzatori a cancellare lo schedule di tutti gli incontri previsti sui campi esterni (privi del tetto) ieri e oggi e per questo motivo la partita tra il carrarino e il belga ha subìto un duplice posticipo. Vedremo se ci sarà modo di precedere, per non andare ulteriormente a complicare lo sviluppo regolare del torneo. Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sarà la volta buona? Lo si spera. Domani, lunedì 7 ottobre, Lorenzoaffronterà il belga David, nel secondo turno del Masters1000 di. Il toscano, n.15 del seeding, ha goduto di un bye per il primo round e quindi era in attesa di capire quale sarebbe stato il suo prossimo avversario. Una vecchia conoscenza che Lorenzo avrebbe dovuto affrontare ieri, ma la pia ha scombinato i piani. LA DIRETTA LIVE DI(2° MATCH DALLE 7.00) La perturbazione che si è abbattuta nella sede asiatica ha costretto gli organizzatori a cancellare lo schedule di tutti gli incontri previsti sui campi esterni (privi del tetto) ieri ee per questo motivo la partita tra il carrarino e il belga ha subìto un duplice posticipo. Vedremo se ci sarà modo di precedere, per non andare ulteriormente a complicare lo sviluppo regolare del torneo.

Oasport.it - Musetti-Goffin oggi, ATP Shanghai 2024: orario, programma, tv, streaming

LIVE Musetti-Goffin, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: piove ancora, ma tra poco il match si giocherà indoor - 12. 25 piove ancora a Shanghai, non si giocherà sui campi scoperti prima delle ore 08. 15 L’incontro tra il belga Zizou Bergs ed il bulgaro Grigor Dimitrov è stato sospeso per pioggia sul punteggio di 3-6 4-2 *30-15. 12. Rimane uguale il programma sul Campo 6, quello di Lorenzo Musetti: non si ... (Oasport.it)

LIVE Musetti-Goffin, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: azzurro in campo dopo Griekspoor-Thompson, si gioca indoor! - 30 italiane, le 16. 10 Il programma di giornata è stato ufficialmente cancellato sui campi esterni a causa della pioggia. 12. 9. 8. Una settimana fa, infatti, è dovuto uscire agli ottavi di finale contro Bu, impostosi per 6-2 6-4, con qualche problemino all’avambraccio destro. Musetti scenderà ... (Oasport.it)

Musetti-Goffin oggi in tv nuovo: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024 - Goffin, tuttavia, è un avversario decisamente esperto e, specialmente in eventi così importanti, va preso con le pinze non commettendo l’errore di sottovalutarlo. In alternativa, anche Sportface. 00 locali), al termine del terzo turno tra il ceco Tomas Machac e il qualificato australiano Aleksandar ... (Sportface.it)