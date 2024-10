Quotidiano.net - Maxi sequestro di chioschi abusivi a ingressi Scavi Pompei

(Di lunedì 7 ottobre 2024)di 46 trae gazeboa ridosso deglideglidida parte dei Carabinieri in piazza Esedra, piazza Anfiteatro e via Roma. I militari della compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito un decreto dipreventivo emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura nei confronti di 63 indagati del reato di invasione, relativamente a 45 strutture, mentre un quarantaseiesimo chiosco abusivo è stato sequestrato d'iniziativa dai Carabinieri. La misura ha riguardatoe gazebo per la vendita di souvenir, ma anche bar e gelaterie che affollano l'area. Il provvedimento è stato emesso nell'ambito delle indagini scattate a seguito delle numerose anomalie rilevate dai Carabinieri nell'occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali presenti in specifici siti di