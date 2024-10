Masters 1000 Shanghai 2024: Berrettini lotta ma cede, vince Rune in rimonta in tre set (Di lunedì 7 ottobre 2024) Termina al secondo turno l’avventura di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai 2024. Il tennista romano è infatti uscito sconfitto in rimonta dal confronto con Holger Rune, che ha trionfato con il punteggio di 4-6 6-4 3-6 in un’ora e 59 minuti di gioco. Livello alto per buona parte dell’incontro, con l’azzurro che ha pagato un paio di errori nei momenti chiave: dall’altra parte invece il danese è salito di livello game dopo game fino al terzo e decisivo set, in cui ha concesso pochissimo vincendo con merito. Rune affronterà ora il ceco Jiri Lehecka, presente sugli spalti a seguire l’incontro. TABELLONE MONTEPREMI LA CRONACA DEL MATCH – Primi game molto rapidi, con i servizi a farla da padrone da entrambe le parti: si scambia poco e pochi sono anche i punti in risposta. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Termina al secondo turno l’avventura di Matteoaldi. Il tennista romano è infatti uscito sconfitto indal confronto con Holger, che ha trionfato con il punteggio di 4-6 6-4 3-6 in un’ora e 59 minuti di gioco. Livello alto per buona parte dell’incontro, con l’azzurro che ha pagato un paio di errori nei momenti chiave: dall’altra parte invece il danese è salito di livello game dopo game fino al terzo e decisivo set, in cui ha concesso pochissimondo con merito.affronterà ora il ceco Jiri Lehecka, presente sugli spalti a seguire l’incontro. TABELLONE MONTEPREMI LA CRONACA DEL MATCH – Primi game molto rapidi, con i servizi a farla da padrone da entrambe le parti: si scambia poco e pochi sono anche i punti in risposta.

