Terzotemponapoli.com - Marelli: “Ritengo che il VAR debba essere a servizio del calcio, non degli arbitri”

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Luca, ex arbitro, è intervenuto a Radio Napoli Centrale durante il programma “Unalla Radio – 3° Tempo”, per commentare la recente giornata di campionato.ha affrontato la questione della presunta confusione da parte, ribaltando la domanda: “Sono stati fischiati 9 rigori, e probabilmente ce n’erano altri due. Quali rigori togliereste? Io penso che non ce ne sia uno che non dovevaassegnato. Il caos c’è, ma è più a livello mediatico che arbitrale.” Lucasull’episodio tra Kyriakopoulos e Baldanzi Soffermandosi sull’episodio tra Kyriakopoulos e Baldanzi,ha citato Collina, che sosteneva che non ogni contatto è fallo, specialmente in area.