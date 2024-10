Maltempo, allerta meteo rossa e arancione per temporali domani 8 ottobre: le regioni a rischio (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per domani 8 ottobre allerta meteo rossa su Liguria e Lombardia, allerta arancione su sette regioni e allerta gialla su tredici regioni. Fanpage.it - Maltempo, allerta meteo rossa e arancione per temporali domani 8 ottobre: le regioni a rischio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Protezione civile ha diramato un avviso di condizionirologiche avverse valutando persu Liguria e Lombardia,su settegialla su tredici

