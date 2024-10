Lukaku o Osimhen? Bonucci fa discutere: “È lui il più difficile da marcare” (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’ex difensore, tra le altre, della Juventus e della Nazionale Italiana, Bonucci ha parlato del Napoli di Antonio Conte e sul confronto tra Romelu Lukaku e Victor Osimhen. Romelu Lukaku è subito protagonista con la maglia del Napoli: nonostante una forma fisica non esattamente esaltante, il belga è già al centro dei dettami tattici di Antonio Conte. Contro il Como, l’ex United e Chelsea, tra le altre, ha messo a segno la rete del momentaneo 2-1, oltre che i due assist sui restanti gol di McTominay e Neres. A parlarne è stato l’ex difensore della Nazionale Italiana Leonardo Bonucci: nel corso della trasmissione Sky Calcio Club, condotta dal giornalista Fabio Caressa, l’ex Juventus ha parlato proprio del confronto tra il bomber del presente e quello del passato, ossia Victor Osimhen. (Spazionapoli.it) (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’ex difensore, tra le altre, della Juventus e della Nazionale Italiana,ha parlato del Napoli di Antonio Conte e sul confronto tra Romelue Victor. Romeluè subito protagonista con la maglia del Napoli: nonostante una forma fisica non esattamente esaltante, il belga è già al centro dei dettami tattici di Antonio Conte. Contro il Como, l’ex United e Chelsea, tra le altre, ha messo a segno la rete del momentaneo 2-1, oltre che i due assist sui restanti gol di McTominay e Neres. A parlarne è stato l’ex difensore della Nazionale Italiana Leonardo: nel corso della trasmissione Sky Calcio Club, condotta dal giornalista Fabio Caressa, l’ex Juventus ha parlato proprio del confronto tra il bomber del presente e quello del passato, ossia Victor

Spazionapoli.it - Lukaku o Osimhen? Bonucci fa discutere: “È lui il più difficile da marcare”

Bonucci: «Lukaku è difficile da marcare, ma ad Osimhen on puoi lasciare nemmeno un centimetro» - È una squadra con tanti giocatori nuovi e che ha subito gol solo adesso, per la prima volta. Su McTominay. A Victor davvero non puoi lasciare un centimetro». Deve ancora crescere, ma la mentalità di Conte si inizia a vedere». . L'articolo Bonucci: «Lukaku è difficile da marcare, ma ad Osimhen ... (Ilnapolista.it)

bonucci: "La Juve mi diverte! Il Napoli deve crescere e migliorare. lukaku? Meglio Osimhen, su Conte e McTominay..." - Ultime notizie SSC Napoli - Leonardo bonucci, ex difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, di tanti argomenti, anche del Napoli. Ma prima ha commentato così la Juve: "La Juventus ...(msn.com)

bonucci: "Bella Juve, mi sto divertendo. Napoli primo? Deve migliorare in tutto" - Leonardo bonucci ha tessuto le lodi della Juventus e parlato del distacco in classifica rispetto al Napoli di Antonio Conte.(areanapoli.it)

Inchiesta ultras, ammissione improvvisa: “Inter costretta a fare certe cose” - Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da ...(calciomercato.it)