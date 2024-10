Oasport.it - LIVE Cobolli-Wawrinka 6-7 7-6 5-2, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: lo svizzero serve per rimanere nel match

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Rispostone dicon il rovescio lungolinea, si va ai vantaggi. 40-30 Il nastro favorisce l’azzurro, il cui rovescio ricade nel campo avversario. 40-15 Sbaglia di rovescio. 30-15 Doppio fallo. 30-0 Appena larga la risposta di dritto di. 15-0 A segnocon il rovescio incrociato. 5-2 GAME! Lunga la risposta di rovescio di, con qualche rischio di troppo l’azzurro tiene la battuta e si garantisce la possibilità di servire per il set. V-40 Non passa la risposta di dritto di. 40-40 Gran prima per l’azzurro, si va ai vantaggi. 30-40 Gesto felino diche piazza la stop volley di dritto. 15-40 Pizzica la riga esterna il dritto dell’azzurro. 0-40 Ancora passivo in uscita dal servizioche sbaglia di dritto, tre palle break