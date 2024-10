L’hinterland si svuota La scelta di Roberto | Arrendersi fu un peso ma oggi sono felice

(Di lunedì 7 ottobre 2024) SESTO SAN GIOVANNI (Milano)Tentori non era nato commerciante. Si era diplomato ai Salesiani e, per 7 anni, aveva lavorato in una ditta di elettronica. "Mi piaceva tantissimo. Ma i figli del titolare sarebbero entrati in azienda e per me ci sarebbe stato meno spazio di crescita. Mio padre, intanto, era in attesa di trapianto e mia mamma aveva bisogno di aiuto in negozio". Così, Tentori diventa la terza generazione di quella che, a Sesto San Giovanni, è stata un’istituzione. "Gina Boutique è nata nel 1968, ma nonna aveva aperto la merceria già trent’anni prima. Un’attività storica, di famiglia".Gina Boutique non esiste più: al suo posto c’è Tecnocasa. E anchenon sta più dietro al bancone. Nel 2018 ha chiuso, si è rimesso a studiare con tanto di esame e ha cambiato vita. Ora fa il mediatore immobiliare, ha un ufficio a Bresso e gira in tutta la provincia. (Ilgiorno.it)