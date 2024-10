"L'Avversario" di Carrère al centro del prossimo incontro al "Ritrovo del lettore" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il prossimo incontro del “Ritrovo del lettore” sarà dedicato a un'opera intensa e disturbante, capace di sfidare le convenzioni della narrativa e del giornalismo. Martedì 8 ottobre, alle 18,30, presso la sede dell’associazione Bianconiglio in via Sant'Antonio 1 a San Benedetto di Caserta, si Casertanews.it - "L'Avversario" di Carrère al centro del prossimo incontro al "Ritrovo del lettore" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ildel “del” sarà dedicato a un'opera intensa e disturbante, capace di sfidare le convenzioni della narrativa e del giornalismo. Martedì 8 ottobre, alle 18,30, presso la sede dell’associazione Bianconiglio in via Sant'Antonio 1 a San Benedetto di Caserta, si

Incontro genitori-sindaco. Sul tavolo i lavori dell’asilo. Riaprirà l’anno prossimo - La materna di via Prati Grassi riaprirà solo nel 2025. I lavori di ristrutturazione della struttura morbegnese, infatti, non saranno terminati prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, il prossimo 5 settembre per le scuole per l’infanzia, e quindi i genitori dovranno continuare a mandare i ... (Ilgiorno.it)