Quotidiano.net - L'Amerigo Vespucci lascia l'Australia, prossima tappa Singapore

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo cinque giorni in porto a Darwin, l'ha levato gli ormeggi ed è tornata in mare verso la nuovadel tour mondiale che sarà quella di. La nave scuola della Marina Militare ha fatto da sfondo alla cerimonia di chiusura che si è svolta al molo della capitale del Territorio del Nord alla presenza delle istituzioni italiane e locali. "Siamo privilegiati, sentiamo il peso di portare sulle spalle questa responsabilità, è un vero onore per noi", ha detto il comandante Giuseppe Lai nel discorso di chiusura. Con lana, il tour arriva al suo giro di boa e si prepara a risalire gli oceani verso l'Italia, dove rientrerà ufficialmente a giugno 2025. "Attendo con ansia il momento in cui torneremo a casa - ha aggiunto il capitano di vascello -. Non so ancora spiegare le emozioni, ma sicuramente sarò una persona diversa, più arricchito".