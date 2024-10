Incidente in A4 tra Palazzolo e Rovato, muore una ragazza di 24 anni (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’Incidente è avvenuto alle 21.15 di lunedì 7 ottobre e ha coinvolto più veicoli. Chiusa l’autostrada per i rilievi. Ecodibergamo.it - Incidente in A4 tra Palazzolo e Rovato, muore una ragazza di 24 anni Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’è avvenuto alle 21.15 di lunedì 7 ottobre e ha coinvolto più veicoli. Chiusa l’autostrada per i rilievi.

È una ragazza di 24 anni di Chiari, in provincia di Brescia, la vittima del tragico incidente. Per effettuare i rilievi il tratto dell'A4 è stato chiuso temporaneamente tra Palazzolo e Rovato verso Brescia, creando fino a due chilometri di coda verso Brescia.