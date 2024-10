Grande Fratello 25, discorso shock di Lorenzo Spolverato su una sua ex: la regia interviene (Di lunedì 7 ottobre 2024) Durante un momento di sfogo nella Casa del Grande Fratello 25, Lorenzo Spolverato ha condiviso con i coinquilini Clayton, Micheal e Giglio un episodio del suo passato sentimentale, facendo un confronto con la situazione attuale con Helena Prestes. Nel giardino della casa, Lorenzo ha detto: “Questa situazione è la medesima dell’ultimo rapporto sentimentale che ho avuto. Non di Francesca (la mia ex), ma di quella che ho incontrato nel villaggio. Uguale! Lei si è innamorata, persa, faceva passi avanti e alla fine come ho dovuto chiudere? Con le maniere forti!”. Le sue parole hanno lasciato intendere che, secondo lui, a volte le azioni dure sono necessarie per risolvere certe dinamiche. Tuttavia, la regia ha interrotto la scena cambiando inquadratura, alimentando la curiosità tra i fan. Anticipazionitv.it - Grande Fratello 25, discorso shock di Lorenzo Spolverato su una sua ex: la regia interviene Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Durante un momento di sfogo nella Casa del25,ha condiviso con i coinquilini Clayton, Micheal e Giglio un episodio del suo passato sentimentale, facendo un confronto con la situazione attuale con Helena Prestes. Nel giardino della casa,ha detto: “Questa situazione è la medesima dell’ultimo rapporto sentimentale che ho avuto. Non di Francesca (la mia ex), ma di quella che ho incontrato nel villaggio. Uguale! Lei si è innamorata, persa, faceva passi avanti e alla fine come ho dovuto chiudere? Con le maniere forti!”. Le sue parole hanno lasciato intendere che, secondo lui, a volte le azioni dure sono necessarie per risolvere certe dinamiche. Tuttavia, laha interrotto la scena cambiando inquadratura, alimentando la curiosità tra i fan.

