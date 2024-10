Davide Piccinali, scomparso medico specializzando al San Raffaele di Milano (Di lunedì 7 ottobre 2024) Davide Piccinali è stato ritrovato a Vicenza e sta bene. La famiglia, gli amici e i colleghi hanno vissuto giorni di angoscia, ma ora possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il medico 39enne, specializzando in Cardiochirurgia, la mattina di venerdì 4 ottobre non si è infatti presentato al turno di lavoro all’ospedale San Raffaele di Milano ed è scomparso nel nulla. Sono stati i suoi colleghi ad avvertire i familiari che, una volta nel capoluogo lombardo, insieme alla polizia sono entrati nella casa dove abitava il figlio. Ma senza trovare nulla di strano.Leggi anche: Ritrovata Chiara, 15enne scomparsa: era scappata con il fidanzato L’annuncio del fratello di Davide Piccinali Ad annunciare all’Ansa il ritrovamento di Dario Piccinali è stato il fratello Dario: “È a Vicenza, si era registrato in un hotel. Siamo insieme e sta bene”. Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)è stato ritrovato a Vicenza e sta bene. La famiglia, gli amici e i colleghi hanno vissuto giorni di angoscia, ma ora possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il39enne,in Cardiochirurgia, la mattina di venerdì 4 ottobre non si è infatti presentato al turno di lavoro all’ospedale Sandied ènel nulla. Sono stati i suoi colleghi ad avvertire i familiari che, una volta nel capoluogo lombardo, insieme alla polizia sono entrati nella casa dove abitava il figlio. Ma senza trovare nulla di strano.Leggi anche: Ritrovata Chiara, 15enne scomparsa: era scappata con il fidanzato L’annuncio del fratello diAd annunciare all’Ansa il ritrovamento di Darioè stato il fratello Dario: “È a Vicenza, si era registrato in un hotel. Siamo insieme e sta bene”.

