Criscitiello | Conte il più grande rimpianto del Milan Ora può entrare nella storia del Sud qualcuno lo odia

Nel suo editoriale su Sportitalia, il giornalista sottolinea il valore di Antonio Conte e le sue ambizioni di vittoria. Nel suo recente editoriale su Sportitalia.it, il giornalista sportivo Michele Criscitiello ha dedicato un ampio spazio ad Antonio Conte, sottolineando il valore e l'impatto del tecnico leccese nel panorama calcistico italiano. Criscitiello ha esordito evidenziando come Conte meriti un rispetto straordinario per i successi ottenuti sia come calciatore che come allenatore. La grande scommessa di Conte "Partito da Lecce senza un soldo, Conte è riuscito a costruire una carriera da vincitore", ha dichiarato Criscitiello, aggiungendo che il tecnico è spesso oggetto di critiche e malumori, tipici di chi raggiunge il successo. La sfida che attende Conte al Napoli, secondo il giornalista, è la più grande della sua carriera: "qualcuno lo odia perché chi vince è sempre odiato.

