Compleanno di Putin, attacco hacker senza precedenti colpisce televisione di Stato russa (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nella notte del 7 ottobre, i servizi online della VGTRK, la radiotelevisione di Stato russa, sono stati colpiti da un "attacco hacker senza precedenti", suscitando grande attenzione sia a livello nazionale che internazionale. A darne notizia è stata la stessa VGTRK, che ha però rassicurato il pubblico dichiarando che non ci sono stati danni alle trasmissioni tradizionali, come i canali televisivi federali e le stazioni radio della holding, che hanno continuato a operare normalmente. Tuttavia, l'attacco ha colpito duramente i servizi online, con un impatto significativo sui sistemi digitali dell'azienda.Secondo l'agenzia di stampa russa *Ria Novosti*, i canali televisivi Rossiya 1 e Rossiya 24, che fanno parte del vasto portafoglio mediatico di VGTRK, non hanno subito interruzioni via etere, ma le trasmissioni online di questi canali sono state temporaneamente sospese durante la notte.

