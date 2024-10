Chiesanuova spietato Mongiello mattatore

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) tolentino 02 : Bucosse, Barilaro, Salvucci Matteo (23’ s.t. Salvucci Raul), Strano, Pesaresi, Tomassetti, Manna, Tortelli, Moscati, Tizi (23’ s.t. Naddeo), Lovotti. All. Passarini.: Ajradinoski, Ciottilli (11’ s.t. Bambozzi), Carnevali, Tononi, Canavessio, Monaco, Pasqui (11’ s.t. Tempestilli), Sopranzetti, Sbarbati (31’ s.t. Persiani),(38’ s.t. Corvaro), Pesaresi (15’ s.t. Russo). All. Mobili. Arbitro Lena sez. di Treviso. Note: Osservato un minuto di silenzio per Franco Chimenti. Marcatori:20’ p.t., 30’ s.t. Ammoniti: Sopranzetti, Tizi, Tortelli, Pesaresi, Barilaro, Ajradinoski, Tempestilli. Espulsi: Barilaro 40’ s.t. per doppia ammonizione. Recupero: 2’ p.t. 5’ s.t. Spettatori: 800 circa. Angoli: 6-3. Grande prova della squadra di Mobili che conquista tre punti di valore su un campo complicato.