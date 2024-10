Lanazione.it - Cba Arezzo porta l’eccellenza del territorio alla Fiera Internazionale del Turismo di Rimini

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – CNAè orgogliosa di annunciare la sua partecipazionedel- TTG (dal 9 all’11 ottobre) c/o stand di CNAe Commercio Nazionale. Un evento di grande imnza che vedrà la presenza di alcune realtà imprenditoriali del nostrocome Arredamenti Caneschi, l’Azienda Agricola Vestri, il Birrificio Valdarno Superiore e la chef a domicilio Liliana Stredie. Workshop “Dalle Trebbie al Gusto” Mercoledì 9 ottobre, dalle ore 13:30 alle 15:00, si terrà un workshop dal titolo "Dalle Trebbie al Gusto: progetto disostenibile e filiera corta nel cuore della Toscana". Antonio Massa, del Birrificio Artigianale Valdarno Superiore, guiderà i partecipanti in un percorso sensoriale e degustativo, raccontando come la passione di due artigiani sia riuscita a trasformare uno scarto in eccellenza agroalimentare.