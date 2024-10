Bahrein, Italia primo partner commerciale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il nuovo ambasciatore del Regno del Baherein, Ausama Alabsi, è stato al Palazzo dell’Informazione, sede dell’Adkronos, dove ha parlato degli elementi chiave che uniscono i due Paesi sottolineando che “l’Italia è diventato il nostro primo partner europeo”. “Il mio lavoro, devo ammettere, è reso più facile dal rapporto tra i leader politici, che è meraviglioso. E anche a livello economico, l’interscambio cresce continuamente. Non solo nei settori ‘classici’ del Made in Italy, ma nell’ingegneria avanzata: ci sono diverse imprese Italiane che stanno aiutando il Bahrein a modernizzare il proprio settore petrolifero. E poi c’è Leonardo, che ha scelto di stabilire il proprio ufficio regionale a Manama, la nostra capitale. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il nuovo ambasciatore del Regno del Baherein, Ausama Alabsi, è stato al Palazzo dell’Informazione, sede dell’Adkronos, dove ha parlato degli elementi chiave che uniscono i due Paesi sottolineando che “l’è diventato il nostroeuropeo”. “Il mio lavoro, devo ammettere, è reso più facile dal rapporto tra i leader politici, che è meraviglioso. E anche a livello economico, l’interscambio cresce continuamente. Non solo nei settori ‘classici’ del Made in Italy, ma nell’ingegneria avanzata: ci sono diverse impresene che stanno aiutando ila modernizzare il proprio settore petrolifero. E poi c’è Leonardo, che ha scelto di stabilire il proprio ufficio regionale a Manama, la nostra capitale.

