Arbitro pontino si sente male durante un match di Serie D | paura per le condizioni di Andrea Giordani

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel corso della partita tra Reggina e Acireale, giocata ieri pomeriggio allo stadio Granillo di Reggio Calabria, l’, originario di Aprilia, ha accusato un malore improvvisol’intervallo, portando alla sospensione della gara. Al momento, la natura e la gravità del malore non sono state ancora accertate, e il direttore di gara è stato assistito prontamente dal medico della squadra di casa. La terna arbitrale pontina rientra negli spogliatoi, ma non torna in campo La terna arbitrale, composta dae dai suoi assistenti Michele Nappi di Latina e Benedetto Casale di Formia, ha diretto il primo tempo senza particolari difficoltà apparenti. Al termine della prima metà della partita, la squadra arbitrale è rientrata regolarmente negli spogliatoi per la pausa.