Yulia e Giglio: scatta il bacio? I due sempre più vicini (Di domenica 6 ottobre 2024) Yulia e Giglio sempre più vicini. L’anello di fidanzamento «al compro oro» non sarebbe più un’ipotesi così lontanaYulia e Giglio sono sempre più vicini e a confermarlo anche le ultime immagini dei due gieffini che con la scusa della “lotta tra le lenzuola” si lasciano travolgere da effusioni, abbracci e contatti ravvicinatissimi. Dal video in diretta dalla Casa del Grande Fratello emerge una recente crescita di affinità tra Yulia e Giglio nonché la voglia dei due concorrenti di viversi senza sovrastrutture. Yulia però sarebbe fidanzata e l’anello che porta al dito proverebbe che la ragazza non è del tutto libera. Screenshot Screenshot Come aveva già precedentemente ipotizzato Jessica, l’anello potrebbe finire al Compro Oro per via di una futura relazione tra Yulia e Giglio che andrebbe a compromettere radicalmente il rapporto di lei al di fuori dalla Casa. (Di domenica 6 ottobre 2024)più. L’anello di fidanzamento «al compro oro» non sarebbe più un’ipotesi così lontanasonopiùe a confermarlo anche le ultime immagini dei due gieffini che con la scusa della “lotta tra le lenzuola” si lasciano travolgere da effusioni, abbracci e contatti ravvicinatissimi. Dal video in diretta dalla Casa del Grande Fratello emerge una recente crescita di affinità tranonché la voglia dei due concorrenti di viversi senza sovrastrutture.però sarebbe fidanzata e l’anello che porta al dito proverebbe che la ragazza non è del tutto libera. Screenshot Screenshot Come aveva già precedentemente ipotizzato Jessica, l’anello potrebbe finire al Compro Oro per via di una futura relazione trache andrebbe a compromettere radicalmente il rapporto di lei al di fuori dalla Casa. (361magazine)

361magazine - Yulia e Giglio | scatta il bacio? I due sempre più vicini

Grande Fratello, Giglio e Yulia Bruschi sempre più vicini: baci e carezze ‘pericolose’ tra i due inquilini (Video) - twitter. Il bel Luca Giglioli, oggetto del desiderio e pomo della discordia della modella italo-cubana e di Jessica Morlacchi, le due fra l’altro nel corso delle ultime dirette hanno offerto ai fedeli telespettatori del reality show furiose riti & altri guai, è sempre più vicino alla gieffina, ... (Isaechia)

Jessica Morlacchi gelosa di Yulia, sempre più vicina a Giglio - Jessica Morlacchi si scaglia contro Yulia Bruschi, nel mentre sempre più vicina a Giglio: ecco cosa è accaduto L'articolo Jessica Morlacchi gelosa di Yulia, sempre più vicina a Giglio proviene da Novella 2000. . (Novella2000)

Cattolica sempre più verde: riqualificazione di via del Giglio con 81 alberi, aiuole a raso e illuminazione a basso consumo - Via del Giglio, proseguono i lavori per la riqualificazione della strada con il rifacimento da parte di Hera della rete idrica, al termine del quale il Comune procederà con la realizzazione delle nuove aiuole, la piantumazione delle nuove alberature, 81 piante, tra frassini e aceri (Fraxinus... (Riminitoday)

Shaila Gatta su Javier Martinez: "Non mi scatta niente" - Javier o Lorenzo? I pensieri di Shaila sembrano schiarirsi sempre più, tuttavia questo non la rende più serena ma, al contrario, diviene più confusa. Sdraiata sul letto delle Non è la rai, la ragazza ...(grandefratello.mediaset)

Grande Fratello, Giglio e Yulia Bruschi sempre più vicini: baci e carezze ‘pericolose’ tra i due inquilini (Video) - La modella Yulia Bruschi fuori dalla Casa ha un fidanzato che la aspetta, ma la complicità con il coinquilino Luca Giglio Giglioli ...(isaechia)

Grande Fratello, Jessica e Yulia 'nemiche per la pelle': nuovo scontro nella notte. Cosa è successo - Le due donne sembrano proprio non riuscire a sopportarsi e ormai ogni scusa appare buona per innescare una lite: ecco cosa si sono dette proprio ieri.(libero)