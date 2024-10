Samuele Marchetti chiude al secondo posto il Campionato di Coppa Italia Aci-Kart Zona 3 (Di domenica 6 ottobre 2024) Samuele Marchetti chiude il Campionato Coppa Italia di Zona 3 Aci-Sport in seconda posizione. Il portacolori del Racing Team Le Fonti si era presentato al circuito di Pomposa in testa alla classifica provvisoria a pari merito con Alessio Scabini, e come campione in carica dopo la vittoria del (Di domenica 6 ottobre 2024)ildi3 Aci-Sport in seconda posizione. Il portacolori del Racing Team Le Fonti si era presentato al circuito di Pomposa in testa alla classifica provvisoria a pari merito con Alessio Scabini, e come campione in carica dopo la vittoria del (Forlitoday)

