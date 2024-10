Pagelle Juventus-Cagliari 1-1 voti e tabellino Serie A 2024 2025

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ledi1-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la settima giornata di. All’Allianz Stadium è un rigore di Vlahovic, concesso dopo intervento del Var, a sbloccare l’incontro nel primo tempo in favore dei bianconeri, che oggi vestono in giallo. Nella ripresa arriva un altro rigore col Var, per i sardi, lo trasforma Marin e poi nel finale rosso a Conceicao e un palo per parte. Si ferma la striscia di imbattibilità bianconera e arriva il terzo pareggio consecutivo in casa. Di seguito ecco iai protagonisti dell’incontro. GLI HIGHLIGHTS LEDI1-1(4-2-3-1): Di Gregorio 6; Savona 6 (25? st Danilo sv), Gatti 6, Kalulu 6.5, Cambiaso 6; Locatelli 6.5 (17? st McKennie 6), Thuram 5.5 (17? st Douglas Luiz 5.5); Conceicao 5.5, Koopmeiners 6.5 (1? st Fagioli 6), Mbangula 5. (Sportface)