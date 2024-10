Monza-Roma finisce 1-1, a Dovbyk risponde Dany Mota (Di domenica 6 ottobre 2024) All'U-Power Stadium Dany Mota risponde all'attaccante ucraino. Roma - La Roma non va oltre un pareggio per 1-1 contro il Monza nel match dell'U-Power Stadium valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Al gol dei capitolini di Artem Dovbyk risponde Dany Mota. Un pareggio che serve po (Di domenica 6 ottobre 2024) All'U-Power Stadiumall'attaccante ucraino.- Lanon va oltre un pareggio per 1-1 contro ilnel match dell'U-Power Stadium valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Al gol dei capitolini di Artem. Un pareggio che serve po (Ilgiornaleditalia)

La Roma frena a Monza, Dany Mota risponde a Dovbyk e finisce 1-1 - I giallorossi frenano a Monza, dove pareggiano 1-1. In classifica i capitolini sono ottavi con 10 punti come Empoli e Atalanta, […]. (Adnkronos) – La Roma manca la terza vittoria di fila in Serie A sotto la gestione Juric. Gli ospiti passano in vantaggio al 61' con Dovbyk ma vengono raggiunti da ... (Periodicodaily)

Monza-Roma 1-1: Dovbyk illude Juric, Dany Mota dà ancora una chance a Nesta - La partita è viva e divertente, allo spavento subito la Roma risponde con ben tre grandi occasioni da gol consecutive.  Primo tempo Qualche sorpresa da parate di entrambi gli allenatori nei rispettivi undici iniziali. La Roma insiste a caccia del vantaggio, ma manca ancora qualcosa per fare la ... (Sport.quotidiano)

Monza-Roma 1-1 - Il Monza rimanda l'appuntamento con la prima vittoria in questo campionato e pareggia 1-1 in casa con la Roma, al terzo risultato utile consecutivo in Serie A con Juric in panchina. Gli ospiti passano ...(ansa)

C’è Ausilio per Monza-Roma: i potenziali obiettivi di mercato dell’Inter | CM.IT - Mota – autore della rete del pareggio oggi contro la Roma – potrebbe essere un’alternativa low cost in attacco per i campioni d’Italia (prezzo intorno ai 10 milioni di euro e contratto in scadenza nel ...(calciomercato)

Roma, Ghisolfi interviene sull'episodio del fallo in area su Baldanzi: «È inaccettabile, tutti hanno visto questo rigore» - Dopo Monza-Roma, il direttore sportivo della società giallorossa Florent Ghisolfi è intervenuto, per la prima volta, ai microfoni delle televisioni italiane per ...(ilmessaggero)