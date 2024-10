Inter l’unico neo è la difesa | errori individuali e di reparto quali sono i problemi che deve risolvere Inzaghi

(Di domenica 6 ottobre 2024) L’ha avuto un inizio di stagione problematico dal punto di vista difensivo. La conferma arriva anche dal successo di sabato sera contro il Torino: a San Siro finisce 3-2, grazie a una tripletta di Thuram, ma con altri due gol subiti nonostante i granata abbiano giocato in dieci dal 20esimo minuto per l’espulsione (sacrosanta) di Maripan. I nerazzurri tengono il passo del Napoli capolista e Simonepuò sorridere: tre vittorie in una settimana e secondo posto a -2 da Conte. Ma c’è quel neo dellache assilla per primo proprio il tecnico dell’: “In questo momento paghiamo tutto a carissimo prezzo“. Il calo di prestazione rispetto alla passata stagione, terminata con la vittoria dello scudetto, è evidente. (Ilfattoquotidiano)