“Inganno”, intervista ai protagonisti della nuova serie Netflix Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti (Di domenica 6 ottobre 2024) Arriva dal 9 ottobre su Netflix “Inganno“, la serie tv in sei episodi diretta da Pappi Corsicato. Nei panni dei protagonisti, la bellissima e affascinante Monica Guerritore e il sex symbol Giacomo Gianniotti. Scritta da Teresa Ciabatti, Eleonora Cimpanelli, Flaminia Gressi, Michela Straniero, Inganno è un thriller sentimentale che gioca tra la suspense, la rottura dei tabù e le verità scomode sull’amore. Quella tra Gabriella (Monica Guerritore) e Elia (Giacomo Gianniotti) è una storia di un’appassionante relazione in cui non mancano ombre e segreti. Nonostante la differenza d’età, Gabriella si riscopre donna e amante e per amore mette in gioco anche il rapporto con i figli. (Di domenica 6 ottobre 2024) Arriva dal 9 ottobre su“, latv in sei episodi diretta da Pappi Corsicato. Nei panni dei, la bellissima e affascinantee il sex symbol. Scritta da Teresa Ciabatti, Eleonora Cimpanelli, Flaminia Gressi, Michela Straniero,è un thriller sentimentale che gioca tra la suspense, la rottura dei tabù e le verità scomode sull’amore. Quella tra Gabriella () e Elia () è una storia di un’appassionante relazione in cui non mancano ombre e segreti. Nonostante la differenza d’età, Gabriella si riscopre donna e amante e per amore mette in gioco anche il rapporto con i figli. (Superguidatv)

Superguidatv - Inganno intervista ai protagonisti della nuova serie Netflix Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti

Masterclass Cohousing Cinema Napoli: ciclo di incontri aperti al pubblico con i protagonisti di film e serie tv - Ripartiranno con una novità le Masterclass del Cohousing Cinema Napoli. Un format ormai consolidato, che fino alla scorsa stagione era riservato agli studenti delle università e delle scuole di Cinema del territorio. Per la prima volta il nuovo ciclo di incontri sarà aperto a tutti, consentendo... (Napolitoday)

Lisa Kudrow e Ray Romano protagonisti del primo teaser della serie No Good Deed, ecco quando uscirà - La serie, composta da otto episodi, vede Kudrow e Romano nei panni di Lydia e Paul, che decidono di abbandonare la loro casa vuota per costruirsi una nuova vita, mettono in vendita la loro splendida villa in stile spagnolo degli anni Venti, situata in uno dei quartieri più ambiti di Los Angeles. ... (Movieplayer)

Le anticipazioni e la trama della terza e penultima puntata di "Brennero", stasera in tv su Rai 1 alle 21.30Nella terza puntata della serie di Rai 1, i due protagonisti, interpretati da Matteo Martari ed Elena Radonicich, sono su piste diverse nella caccia al Mostro di Bolzano, ma una nuova indagine li porta ancora a collaborare - Ma per chi non può aspettare (o per chi si è perso quelle precedenti), è possibile vedere gli episodi diretti da Davide Marengo e Giuseppe Bonito, su Raiplay. Un dubbio però inizia ad ... (Amica)