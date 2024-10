Incendio a Barletta | fiamme nella Dalena Ecologia

(Di domenica 6 ottobre 2024)– Unè divampatonotte all’interno della, azienda specializzata nel trattamento dei rifiuti situata a. Lesi sono rapidamente estese all’esterno dello stabilimento, dove erano accatastate alcune balle di materiale di scarto. I vigili del fuoco del comando provinciale, intervenuti prontamente con una autopompa e tre autobotti, hanno impiegato circa cinque ore per domare l’. Nonostante il tempestivo intervento, la situazione ha richiesto un lungo sforzo per essere posta sotto controllo. Al momento, le cause del rogo rimangono sconosciute e sono in corso accertamenti per chiarire l’origine dell’incidente. L'articoloproviene da The Social Post. (Thesocialpost)