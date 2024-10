I Portici a Forlì, un quartiere in attesa: non parte il rilancio della galleria e di sera rimane il rebus sicurezza (Di domenica 6 ottobre 2024) Forlì, 6 ottobre 2024 – Dal di fuori può sembrare ancora un centro commerciale: nei parcheggi ci sono alcune auto, qualcuno entra e qualcuno esce. Ma è solo apparenza: i Portici sono chiusi com’è ben noto da tempo e chi continua a frequentarli lo fa in virtù della Coop, di un negozio di abbigliamento, di una profumeria e poco altro. Quasi la totalità delle vetrine dell’area commerciale sono vuote da anni e tutta l’area est è chiusa. Letteralmente. Nel senso che, dopo la resa dell’ultimo esercizio (una lavanderia a gettoni) è stata abbassata una saracinesca che interdice l’accesso a tutta la porzione. L’area commerciale, inaugurata in pompa magna nel 2004, nonostante gli inizi promettenti (si trova a poca distanza sia dal centro che dalla stazione, dispone di un parcheggio capiente e, allora, rappresentava un unicum in città), ben presto dimostrò di non riuscire a decollare. (Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 – Dal di fuori può sembrare ancora un centro commerciale: nei parcheggi ci sono alcune auto, qualcuno entra e qualcuno esce. Ma è solo apparenza: isono chiusi com’è ben noto da tempo e chi continua a frequentarli lo fa in virtùCoop, di un negozio di abbigliamento, di una profumeria e poco altro. Quasi la totalità delle vetrine dell’area commerciale sono vuote da anni e tutta l’area est è chiusa. Letteralmente. Nel senso che, dopo la resa dell’ultimo esercizio (una lavanderia a gettoni) è stata abbassata una saracinesca che interdice l’accesso a tutta la porzione. L’area commerciale, inaugurata in pompa magna nel 2004, nonostante gli inizi promettenti (si trova a poca distanza sia dal centro che dalla stazione, dispone di un parcheggio capiente e, allora, rappresentava un unicum in città), ben presto dimostrò di non riuscire a decollare. (Ilrestodelcarlino)

I Portici a Forlì, un quartiere in attesa: non parte il rilancio della galleria e di sera rimane il rebus sicurezza - Gli imprenditori cinesi che hanno acquisito l’area commerciale (Coop esclusa) sono in stand by: “Nei prossimi mesi capiremo come muoverci”: nei piani l’idea di un ristorante e alcuni ambulatori ...(ilrestodelcarlino)

Follia nel napoletano: uomo tenta di investire un vigile e ne aggredisce un altro - Un pomeriggio di follia a Portici si è concluso con l'arresto di un 46enne pregiudicato che ha forzato un posto di blocco ...(agro24)

In gita a Zuccarello - Ho trascorso una parte delle mie vacanze estive in Liguria e, talvolta abbandonando le affollatissime spiagge, sono andata alla scoperta di alcuni tra i ...(cosenostre-online)