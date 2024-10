Hezbollah:25 militari israeliani uccisi (Di domenica 6 ottobre 2024) 0.30 Oltre 25 tra ufficiali e soldati delle forze d'élite israeliane sono stati uccisi e oltre 130sono rimasti feriti dall'inizio dell'incursione di terra nel sud del Libano all'inizio del mese, secondo Hezbollah citato da Anadolu. Hezbollah e Israele sono stati impegnati in una guerra transfrontaliera dall'inizio della guerra di Israele a Gaza, che ha fatto più di 41.800 vittime, la maggior parte delle quali donne e bambini, in seguito a un attacco del gruppo di resistenza palestinese, Hamas lo scorso 7 ottobre. (Di domenica 6 ottobre 2024) 0.30 Oltre 25 tra ufficiali e soldati delle forze d'élite israeliane sono statie oltre 130sono rimasti feriti dall'inizio dell'incursione di terra nel sud del Libano all'inizio del mese, secondocitato da Anadolu.e Israele sono stati impegnati in una guerra transfrontaliera dall'inizio della guerra di Israele a Gaza, che ha fatto più di 41.800 vittime, la maggior parte delle quali donne e bambini, in seguito a un attacco del gruppo di resistenza palestinese, Hamas lo scorso 7 ottobre. (Servizitelevideo.rai)

Israele afferma che dall'inizio delle operazioni di terra in Libano sono stati uccisi circa 440 combattenti Hezbollah. (Quotidiano)

Da quando è iniziata la cosiddetta "limitata incursione" di terra in Libano, sono stati colpiti oltre duemila obiettivi militari, tra cui infrastrutture, edifici militari, depositi di armi e postazioni per il lancio di missili. Sono 11 i soldati Idf morti in 3 giorni. 56 Le Forze di difesa ... (Televideo.rai)

L’Idf aggiunge di aver trovato anche decine di armi lasciate da Hezbollah durante le operazioni nei villaggi del Libano meridionale. . Secondo quanto affermato dall’esercito, gli agenti del gruppo libanese sono stati uccisi sia durante gli attacchi aerei sia durante i combattimenti a terra. Lo ... (Lapresse)

“Tutti i membri” di questa pattuglia sono stati “uccisi o feriti”, ha affermato il partito sciita. (LaPresse) – Hezbollah ha annunciato di aver fatto esplodere un “ordigno” mentre i soldati israeliani cercavano di “accerchiare Yaroun” nel distretto di Bint Jbeil, nel sud del Libano. Lo riporta la ... (Lapresse)

L'esercito israeliano afferma che il sito si trovava sotto edifici residenziali, vicino a una scuola gestita dalle Nazioni Unite. . Quando sono stati colpiti si trovavano nel loro principale centro di comando sotterraneo a Beirut. Lo riporta Sky News secondo cui i resti sono stati trovati intatti ... (Liberoquotidiano)