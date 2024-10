Eric Bischoff: “L’accordo tv AEW è una vittoria ma ora cosa ne faranno? Sasha Banks errore grave” (Di domenica 6 ottobre 2024) Lo scetticismo di Bischoff sull’impatto delL’accordo Eric Bischoff, figura di spicco nel mondo del wrestling, si è ritagliato di recente il ruolo di “critico” della AEW. Recentemente ha condiviso le sue opinioni sull’ultimo accordo televisivo dell’AEW con Warner Bros. Discovery durante un episodio del podcast “83 Weeks”. Nonostante riconosca l’importanza di questo traguardo per la federazione di Tony Khan, Bischoff rimane scettico riguardo al suo potenziale impatto. Le previsioni di Bischoff e l’andamento dell’audience Bischoff ha dichiarato: “Non solo non ho previsto che non avrebbero ottenuto un accordo con Warner Brothers Discovery, ma ho suggerito più volte che probabilmente l’avrebbero fatto. Ho anche detto che non farà alcuna differenza, perché lo show sarà quello che è. Il deterioramento del pubblico sarà quello che è stato. (Di domenica 6 ottobre 2024) Lo scetticismo disull’impatto del, figura di spicco nel mondo del wrestling, si è ritagliato di recente il ruolo di “critico” della AEW. Recentemente ha condiviso le sue opinioni sull’ultimo accordo televisivo dell’AEW con Warner Bros. Discovery durante un episodio del podcast “83 Weeks”. Nonostante riconosca l’importanza di questo traguardo per la federazione di Tony Khan,rimane scettico riguardo al suo potenziale impatto. Le previsioni die l’andamento dell’audienceha dichiarato: “Non solo non ho previsto che non avrebbero ottenuto un accordo con Warner Brothers Discovery, ma ho suggerito più volte che probabilmente l’avrebbero fatto. Ho anche detto che non farà alcuna differenza, perché lo show sarà quello che è. Il deterioramento del pubblico sarà quello che è stato. (Zonawrestling)

