Eleonora Giorgi e la lotta con il tumore | Cammino impegnativo ma non mollo

(Adnkronos) – "Spero di entrare in un programma di cura sperimentale per il tumore al pancreas. Intanto continuo con la chemioterapia, è molto pesante, ma tengo duro". Eleonora Giorgi, ospite a Verissimo oggi 6 ottobre, fornisce aggiornamenti sulle condizioni di salute. L'attrice 70enne da tempo lotta con un tumore al pancreas.

