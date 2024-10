Due denunce in 48 ore: ubriaco e sporco di sangue prende a testate un agente. Sarà rimpatriato (Di domenica 6 ottobre 2024) Non sono bastate le denunce, due in 48 ore, e adesso il 32enne marocchino con precedenti di polizia per reati contro la persona, droga, contro il patrimonio e violazioni della legge sull’immigrazione, senza fissa dimora e con svariati alias registrati nel tempo, Sarà rimpatriato. Ripercorriamo la (Di domenica 6 ottobre 2024) Non sono bastate le, due in 48 ore, e adesso il 32enne marocchino con precedenti di polizia per reati contro la persona, droga, contro il patrimonio e violazioni della legge sull’immigrazione, senza fissa dimora e con svariati alias registrati nel tempo,. Ripercorriamo la (Quicomo)

Latina, stretta della Polizia contro il degrado: due denunce - Le attività, che hanno visto anche la partecipazione di 2 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, hanno consentito di identificare 188 persone, delle quali 26straniere – nei confronti delle quali sono stati effettuati i dovuti accertamenti circa la loro legittimità a ... (Ilfaroonline)

Notte di controlli a Padova: 2 arresti e 4 denunce. Un minorenne aveva con sè un coltello da cucina - . Già espulso e rimpatriato ad agosto 2023 con volo charter in Tunisia è invece il 29enne rintracciato dai poliziotti in centro a Padova. Fermati due minorenni, uno aveva con sé un coltello da cucina: una lama da 38 centimetri nascosto nello zaino. Per lui arresto convalidato dal giudice e ... (Ilrestodelcarlino)

Ostia, controlli straordinari: 3 arresti e 2 denunce - Sono state inoltre denunciate in stato di libertà 2 persone: una per possesso di oggetti atti ad offendere e guida in stato di ebbrezza, e l’altra per detenzione ai fini di spaccio di 8 grammi di cocaina e 10 grammi di hashish. L’operazione ha portato all’arresto di 3 uomini: uno è stato colto in ... (Romadailynews)