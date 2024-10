“C’è un personaggio famoso terrorizzato che il suo sex tape con Puff Daddy finisca ai media. Si sente violato due volte”: la rivelazione al New York Post (Di domenica 6 ottobre 2024) “Ci sono nomi che vi scioccheranno. Loro sanno che ci sono. Ma prima dobbiamo verificare tutto”. Qualche giorno fa l’avvocato Tony Buzbee (che assiste 120 presunte vittime) ha lasciato intendere che Puff Daddy ai famosi “Freak Off”, i festini a base di sesso, di alcol e droga, certamente non era da solo. Vittime e complici si mescolano in maniera preoccupante. Nei prossimi giorni sicuramente i media americani pubblicheranno qualche altro dettagli o addirittura video e foto compromettenti. Nell’attesa però il mondo dello spettacolo a stelle e strisce, ma non solo, inizia a tremare seriamente. Dimostrazione è il fatto che al New York Post un “insider” ha riferito che c’è un personaggio famoso che è “inorridito” e “spaventato” all’idea che il sex tape, girato con Puff Daddy, possa finire sui media. E poi ha aggiunto: “Si sente violato per ben due volte. (Ilfattoquotidiano) (Di domenica 6 ottobre 2024) “Ci sono nomi che vi scioccheranno. Loro sanno che ci sono. Ma prima dobbiamo verificare tutto”. Qualche giorno fa l’avvocato Tony Buzbee (che assiste 120 presunte vittime) ha lasciato intendere cheai famosi “Freak Off”, i festini a base di sesso, di alcol e droga, certamente non era da solo. Vittime e complici si mescolano in maniera preoccupante. Nei prossimi giorni sicuramente iamericani pubblicheranno qualche altro dettagli o addirittura video e foto compromettenti. Nell’attesa però il mondo dello spettacolo a stelle e strisce, ma non solo, inizia a tremare seriamente. Dimostrazione è il fatto che al Newun “insider” ha riferito che c’è unche è “inorridito” e “spaventato” all’idea che il sex, girato con, possa finire sui. E poi ha aggiunto: “Siper ben due

Ilfattoquotidiano - C’è un personaggio famoso terrorizzato che il suo sex tape con Puff Daddy finisca ai media Si sente violato due volte | la rivelazione al New York Post

Puff Daddy, lo scandalo si allarga: altre 120 vittime, tra cui 25 minori, lo accusano di violenza sessuale - Il rapper, arrestato il 17 settembre con l'accusa di «tratta di essere umani a scopo sessuale», si dichiara innocente. Ma le denunce si moltiplicano, e tra le presunte vittime c'è persino un bambino di nove anni. (Vanityfair)

“Ci sono nomi che vi scioccheranno. Loro sanno che ci sono. Ma prima dobbiamo verificare tutto”: l’avvocato Buzbee sui presunti complici di Puff Daddy - Rimbombano ancora le parole dell’avvocato Tony Buzbee, quando durante la conferenza stampa ha comunicato ai media che il suo studio legale aveva deciso di prendere in incarico 120 denunce (60 uomini e 60 donne) di presunte vittime dei festini hot di Puff Daddy, dove si consumava sotto gli effetti ... (Ilfattoquotidiano)

“Non sapevo se le tette fossero una cosa bella. Avevo sei anni, volevo solo nuotare in piscina, ma era piena di donne”: parla una delle vittime di Puff Daddy - . 30, dopo aver trascorso il pomeriggio evitando il fumo di marijuana e le donne in topless”. Ed è l’interrogativo che si cercherà di chiarire in tribunale. Non sapevo se le tette fossero una cosa buona o una cosa cattiva. Daddy è stato rinchiuso nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn da ... (Ilfattoquotidiano)