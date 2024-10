Benjamin Netanyahu afferma che sta combattendo su 7 fronte, 41.825 persone sono state uccise a Gaza (Di domenica 6 ottobre 2024) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che, a quasi un anno dagli attacchi di Hamas contro Israele, il suo Paese sta combattendo su sette fronti. “Oggi Israele si sta difendendo su sette fronti contro i nemici della civiltà”, ha detto in una dichiarazione video sabato. Ha detto che questi includono Hezbollah sostenuto dall’Iran nel nord, Hamas a Gaza, gli Houthi nello Yemen, i “terroristi” in Cisgiordania e le milizie sciite in Iraq e Siria. “E stiamo combattendo contro l’Iran, che la scorsa settimana ha lanciato oltre 200 missili balistici direttamente contro Israele e che sostiene questa guerra su sette fronti contro Israele”, ha detto Netanyahu. Ha detto che sta mantenendo la promessa di cambiare l’equilibrio di potere nel nord tra Israele e Libano. Israele ha lanciato quasi 9.000 attacchi in Libano dall’8 ottobre e Hezbollah ne ha lanciati 1. (Di domenica 6 ottobre 2024) Il primo ministro israelianohato che, a quasi un anno dagli attacchi di Hamas contro Israele, il suo Paese stasu sette fronti. “Oggi Israele si sta difendendo su sette fronti contro i nemici della civiltà”, ha detto in una dichiarazione video sabato. Ha detto che questi includono Hezbollah sostenuto dall’Iran nel nord, Hamas a, gli Houthi nello Yemen, i “terroristi” in Cisgiordania e le milizie sciite in Iraq e Siria. “E stiamocontro l’Iran, che la scorsa settimana ha lanciato oltre 200 missili balistici direttamente contro Israele e che sostiene questa guerra su sette fronti contro Israele”, ha detto. Ha detto che sta mantenendo la promessa di cambiare l’equilibrio di potere nel nord tra Israele e Libano. Israele ha lanciato quasi 9.000 attacchi in Libano dall’8 ottobre e Hezbollah ne ha lanciati 1. (Metropolitanmagazine)

