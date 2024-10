Palermo Faraone in accappatoio protesta per la crisi idrica | Causata anche da chi governa Sicilia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Sono qui, indossando un, in segno di, perché voglio dire che lainè causa sì della mancanza delle piogge, ma è causa principalmente di chiquesta regione”. Il deputato alla Camera di Italia Viva, Davideha organizzato un sit-in davanti Palazzo d’Orleans a, per esprimere la sua preoccupazione per lanell’Isola. “Aldilà dell’aspetto infrastrutturale, in merito al quale abbiamo carenze decennali – prosegue – il problema di questa estate è tutto da addebitare a Renato Schifani. Lui, infatti, ha messo in campo azioni, solo quando l’emergenza è scoppiata. Avrebbe dovuto farlo, almeno, nel mese dello scorso febbraio. Ha cominciato, invece, a chiedere ai sindaci di scavare o riattivare nuovi pozzi solo quando già le dighe erano vuote.Adesso l’emergenza sta esplodendo” aggiunge.