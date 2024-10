Le commissioni sui pagamenti postali sono un’assurdità | l’ennesima anomalia italiana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) In Italia il cittadino non è solo schiacciato dalle tasse, dalla burocrazia opprimente e da un servizio pubblico spesso inefficiente. Si trova anche a dover pagaresuiattraverso sistemi come PagoPA e il bollettino postale., considerando come il resto del mondo si muova verso la gratuità o almeno verso una semplificazione dei costi di gestione per i servizi pubblici digitali. Eppure, in Italia, sembra che si debba pagare anche per pagare. Ma cosa giustifica queste? È davvero una necessità economica o piuttostozavorra burocratica che grava sulle spalle del contribuente? La beffa diventa ancora più evidente quando si scopre che gli amministratori delegati delle società che gestiscono questi sistemi – come Poste Italiane e PagoPA SpA – vantano stipendi a sei cifre, finanziati con soldi pubblici.