Granata Partire col piede sull’acceleratore

(Di sabato 5 ottobre 2024) A Carpi con la voglia di rimettersi in marcia e ripagare allo stesso tempo la fiducia accordata in settimana dalla società allo staff tecnico. Dopo il ko col Campobasso, che ha portato a quattro (sulle sette totali) le giornate senza vittoria – e con un solo punto conquistato – il Pontedera è partito nel primo pomeriggio di ieri per la località romagnola (è il confronto diretto numero 7 e nelle tre trasferte precedenti ihanno raccolto due k.o. e un pari) dove oggi affronterà la neopromossa compagine allenata da Serpini, riconfermato dopo la promozione dalla Serie D, con tutta la carica possibile per riprendere a correre in campionato.