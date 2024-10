Edilizia pubblica digitale | Bim strumento del futuro Così mapperà il patrimonio Carta d’identità dei palazzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Rendere tutti gli aspetti di un edificio, dalla sua nascita fino alla completa gestione, interamente digitalizzati in 3d. Si può fare in un Bim. Non è una formula magica ma il Building Information Modeling, il nuovoper l’ottimizzazione della pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni tramite aiuto di un software che permette a tutti i dati rilevanti di una costruzione di essere raccolti, combinati e collegati digitalmente. Una novità importante soprattutto per l’, dal momento che, secondo quanto previsto dal codice degli appalti e dalla normativa vigente, dall’1 gennaio 2025, sarà obbligatorio utilizzare il Bim per i progetti pubblici di importo superiore a un milione di euro.