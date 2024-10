Basket Serie B Interregionale Senigallia cede con onore a Ozzano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Locali sempre avanti, la Goldengas nel finale sfiora il ribaltone ma90-85 ed è la prima sconfitta stagionale, 5 Ottobre 2024 – Vince, la Goldengas esce a testa alta. Nella seconda giornata di Barrivano la prima vittoria degli emiliani e la prima sconfitta dei senigalliesi., reduce da un netto ko a Roseto, recuperando giocatori come Balducci e Cortese, pur ancora privo di Piazza, si conferma una big per esperienza e talento ma deve sudare contro una Goldengas praticamente sempre all’inseguimento ma mai doma fino al 90-85 finale. Gli attacchi vincono sulle difesa per tutto il match col primo quarto che finisce 27-26 per i locali: capitan Balducci allunga per i suoi al 15’ sul 39-33 poi dopo una nuova parità a 41è ancora avanti al riposo lungo 49-43. (vallesina.tv)