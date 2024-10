Truffa soldi facili crollano altre piattaforme | difficoltà di prelievo dei bonus e del capitale investito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Perugia, 4 ottobre 2024 –“gemelle“ segnalate in tutta l’Umbria cercano di intercettare i fuoriusciti da “2139 Exchange“. Sono diverse le segnalazioni, anche su siti specializzati, di sistemi “gemelli” a quelli della piattaforma che ha letteralmente spopolato in Umbria e il cui “collasso”, dopo l’oscuramento da parte della Consob, avrebbe generato un impatto nel mondo degli investimenti online, lasciando migliaia di utenti senza accesso ai propri fondi. In particolare due giorni fa “Tost“ una piattaforma apparentemente molto simile a 2139 sarebbe crollata (come dicono in gergo) probabilmente anche per l’effetto della ampia diffusione della notizia del grande bluff che si celava dietro 2139.