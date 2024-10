Piccoli Brividi | non fidatevi delle streghe di Hocus Pocus torneranno a prendervi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Messi via teli mare e costumi, siamo ufficialmente entrati in autunno; come ogni anno, ottobre porta con sé il foliage, le serate Netflix & Chill e, soprattutto, il giorno più importante della stagione: Halloween. La festa, che affonda le radici nelle tradizioni popolari della cristianità occidentale, si è sviluppata nei secoli, in particolare nei Paesi anglofoni. Negli ultimi decenni, tuttavia, anche il resto del mondo ha imparato a celebrare la vigilia di Ognissanti e, da una parte all’altra del pianeta, orde di bimbi e ragazzini si riversano nelle strade per porre la domanda più gettonata: «Trick or Treat?». Mentre i più piccini pregustano i loro dolcetti, gli adulti scelgono il costume perfetto per un party a tema oppure organizzano una bella maratona horror. La scelta, d’altronde è vastissima, dai classici del genere alle nuove uscite, il tutto all’insegna del terrore.