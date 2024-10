Nia Jax | Il licenziamento dalla WWE è stata probabilmente la cosa migliore che mi sia mai successa

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nia Jax èuna forza dominante sin dal suo ritorno in WWE nel 2023, e ora ha parlato apertamente di come il suo tempo lontanocompagnia l’abbia aiutata a riprendersi e riaccendere la sua passione per il wrestling. Dopo esserelicenziataWWE nel novembre 2021, Jax si è allontanata dai riflettori prima di fare un ritorno a sorpresa alla Royal Rumble del 2023 e poi tornare a tempo pieno a settembre. Da allora, Jax ha vinto il Queen of the Ring e ha conquistato il WWE Women’s Championship. Nia Jax domina di nuovo: Come una pausa ha riacceso la sua passione per il Wrestling In un’intervista con Cathy Kelley per la WWE, Jax ha riflettuto su come il suosi sia rivelato una benedizione sotto mentite spoglie, permettendole di riscoprire il suo amore per questo sport.