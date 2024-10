Militari italiani in Libano | a cosa serve tenerli ancora lì?

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Beirut, 4 ottobre 2024 – Forse non tutti lo sanno (o forse si, dato che il dibattito è improvvisamente diventato di dominio pubblico), ma un contingente di circa 1200 soldati sta attualmente prestando servizio in, nell’ambito della missione delle Nazioni Unite Unifil: si tratta di una forza militare di interposizione, creata il 19 marzo 1978 con le risoluzioni 425 e 426 del Consiglio di Sicurezza. Il mandato, che in teoria doveva essere provvisorio, è stato rinnovato più volte, dal 1982, in seguito al ritiro delle truppe israeliane daldel 2000 e in occasione dell’intervento israeliano indel 2006. Insomma, una zona cuscinetto nella cosiddetta Blue Line, tradel sud, Israele e un pezzetto di Siria. Un mandato rinnovato più volte, una forza di interposizione che non può mettersi a combattere.