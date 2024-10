Lorenzo Spolverato fa una confessione nella notte al GF | svelato il suo piano

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La puntata di ieri del Grande Fratello è stata piuttosto movimentata. Tra gli argomenti di cui si è parlato c’è stato uno scontro trae Iago Garcia. I due non sembrano andare molto d’accordo all’interno della casa, cosa che sta generando non pochi malumori., poi,ha fatto unaad Helena Prestes rivelando il suoche ha studiato all’interno della casa. Lo sfogo dicontro Iago Garciaal GF Le ostilità tra Iago Garcia eproseguono senza sosta. Ieri sera i due hanno avuto uno scontro durante la puntata del GF, il quale non è stato affatto risolto, anzi.ha avuto uno sfogo con Helena Prestes, a cui ha fatto delle confessioni degne di nota.