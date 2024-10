Jeremy Rifkin a TPI | L’uomo ha sfruttato il Pianeta Acqua come fosse sua proprietà ora rischiamo l’estinzione

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nel presentare il tuo ultimo libro, “” (Mondadori), l’imprenditore Richard Branson afferma che si tratta di una rivoluzione per il nostro rapporto con il.«Più che con il, con l’idrosfera, la sfera più complessa e vitale che anima tutta la vita sulla Terra, e che sta cominciando a ribellarsi». Perché solo l’idrosfera, e non anche l’atmosfera, la litosfera e la biosfera?«Perché è l’idrosfera che subisce in modo più drammatico gli effetti del cambiamento climatico indotto dalle attività umane e che scatena le reazioni più catastrofiche: nevicate invernali eccezionali, inondazioni primaverili bibliche, devastanti siccità estive con ondate di caldo e incendi e mortali, uragani autunnali, scatenando il caos su ecosistemi, infrastrutture e società». In effetti è una realtà che è sotto gli occhi di tutti.