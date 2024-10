Iran Khamenei guida preghiere del venerdì | poi la commemorazione per Nasrallah

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) A quasi cinque anni dall’ultima volta, quando nel gennaio 2020 celebrò ledel– dopo che l’aveva sparato alcuni missili contro una base dell’esercito statunitense in Iraq, in risposta a un attacco che uccise l’allora comandante delle Guardie Rivoluzionarie Qassem Soleimani, – laSupremaiana, l’ayatollah Ali, è tornato are l’evento religioso. Una scelta che testimonia l’importanza e la gravità del momento, mentre si aggrava e si complica il quadro nella regione mediorientale, a un anno dalla data spartiacque del 7 ottobre. Nello scenario della moschea Imam Khomeini Grand Mosalla, nel centro di Teheran,ha tuonato contro Israele. “Ogni attacco al regime da parte di chiunque e di qualsiasi gruppo è un servizio all’intera regione e all’intera umanità“, ha sottolineato l’ayatollah.