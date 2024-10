Incidente sull’A-14 auto vola fuori dalla strada | ferito il conducente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Unspaventoso, per fortuna senza gravi conseguenze, quello che si è verificato nelle prime ore del mattino lungo il tratto cesenate dell’A-14. I Vigili del fuoco di Cesena sono intervenuti attorno alle 5 di questa mattina, venerdì 4 ottobre, per un’uscitaa Cesena tra i caselli di Cesena sud e Cesena nord in direzione Bologna. La vettura era completamente distrutta.Leggi anche: Truffa aggravata, Chiara Ferragni verso il processo Ildel mezzo era rimasto incastrato tra le lamiere. I soccorritori giunti sul posto si sono adoperati per aprire la portiera con le attrezzature idrauliche in dotazione e liberare l’uomo, che era rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo, riportando le condizioni di sicurezza. L’mobilista, fortunatamentesolo con lievi traumi, è stato portato in ospedale da un’ambulanza del 118.